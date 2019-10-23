Близько вісімдесяти осіб, серед яких – безхатченки, малозабезпечені, одинокі люди, безкоштовно харчуються у тернопільському «Карітасі».

Благодійна їдальня відкрита для всіх, її функціонування забезпечують меценати. Втім, проект потребує регулярної підтримки.

У благодійній їдальні безхатченки та малозабезпечені не лише отримують їжу, а й можуть зігрітися, – розповідає директор «Карітасу» о. Андрій Марчук. При їдальні працює підсобне господарство.

«При нашому фонді вже більше 20-ти років функціонує проект «Благодійна їдальня». Щодня близько 80-ти осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у тому числі і безхатчинки, приходять до «Карітасу» не лише на обід, а й зігрітися в холодну пору року. Успішна реалізація проекту здійснюється завдяки підсобному господарству, підтримці парафій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та приватними пожертвами небайдужих осіб. Щиро дякуємо нашим постійним благодійникам».

Додамо, одиноким малозабезпеченим мешканцям Тернополя з благодійної їдальні привозять обід додому. Здійснюють це за допомогою соціального таксі.

Софія Романська