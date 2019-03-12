У яру на Тернопільщині знайшли мертву жінку

12/03/2019 0
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Вчора вранці мешканка Тернопільщини натрапила на жахливу знахідку. Після спалювання у яру сухої трави та деревини жінка виявила без ознак життя свою родичку.

Інцидент трапився у селі Якубівка Заліщицького району, повідомляють Тернополяни. Про випадок місцева жителька повідомила у поліцію.

За словами заявниці, померла — 64-річна жителька села, її родичка. Вона, мовляв, ще 10 березня вийшла з дому і назад не повернулася.

Обставини смерті літньої жінки встановлюються. Її тіло направлено в морг для проведення СМЕ.



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