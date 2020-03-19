Поліція Тернопільщини продовжує нести службу в посиленому режимі.

Основна увага зосереджена на дотриманні суб’єктами господарювання, перевізниками обмежувальних заходів через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Свої службові обов’язки поліцейські виконують у засобах індивідуального захисту. На жаль, попри заборону не всі керівники закладів торгівлі і громадського харчування дослухалися до рішень та продовжили вчора працювати.

За минулу добу правоохоронці перевірили понад 1500 об’єктів господарювання на території області та провели з їхніми адміністраціями інформаційно-роз’яснювальну роботу. Найбільше порушників виявили у Чортківському, Козівському, Ланівецькому районах та в обласному центрі. За результатами відпрацювання припинено роботу 536 закладів торгівлі та харчування.

Також поліцейські контролюють дотримання обмежень перевезення пасажирів у тролейбусах та автобусах. З водіями проводять роз’яснювальну роботу щодо недопущення порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України. До осіб, що не припинили свою діяльність всупереч встановленим обмеженням, правоохоронці будуть вживати заходи згідно чинного законодавства.

Для ефективної протидії поширенню коронавірусної інфекції поліцейські краю закликають громадян дотримуватися обмежувальних заходів, не наражати на небезпеку себе та оточуючих та з розумінням поставитися до дій правоохоронців.