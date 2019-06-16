У 2018 році в області народилося 8545 дітей, у тому числі в міських поселеннях – 3946 та в сільській місцевості – 4599.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Кількість народжених у розрахунку на 1000 осіб наявного населення становила 8,1 особи.

Серед районів області спостерігалася значна диференціація рівня народжуваності: від 5,0 народжених на 1000 осіб наявного населення в Монастириському районі до 11,3 – у Кременецькому.

У 2018 році серед новонароджених переважали хлопчики (51,6%).

Частка перших дітей у загальній кількості народжених за порядком народження в області в 2018 році склала 44,1%, других – 38,6%, третіх – 11,4%, четвертих – 3,2%, п’ятих і наступних – 2,7%.

У 2018 році з усіх народжених в області 91,8% дітей народилися в батьків, які перебували в зареєстрованому шлюбі. Кожна 12 дитина народилася в батьків, шлюб яких не був зареєстрований або в одиноких матерів.