У яких районах області найчастіше хворіють на COVID-19?

У Бережанському, Заліщицькому, Монастириському, Підволочиському і Тернопільському районах від початку пандемії найвищі показники захворюваності на COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Також лідирує у сумній статистиці обласний центр.

«За весь період спостереження захворюваність перевищує інтенсивний показник на таких адміністративних територіях: Бережанський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Тернопільський, місто Тернопіль. За результатами оцінки вікової структури найбільше випадків захворюваності зареєстровано серед осіб з числа активного працездатного населення: 30 – 65 років. Така вікова категорія складає 67,2% від всієї кількості захворілих. Серед дітей відсоток є невисоким – 6,2%. Така ситуація зберігається від початку пандемії. Інші групи населення також на звичному рівні: 18 – 29 років 1,7%, старші 65 років – 14,9%», – каже Оксана Чайчук.

Минулої доби в області діагностували майже дві сотні нових випадків інфікування коронавірусом. 66 заражених виявили у Тернополі. Серед районів найбільше хворих діагностували у Збаразькому, Кременецькому і Тернопільському районах.