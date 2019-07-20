Станом на 15:00 до поліції надійшло майже 280 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, передає УНН із посиланням на прес-службу НПУ.

Так, учасники наради обговорили хід перевірки виявлених порушень виборчого законодавства у “день тиші”.

“Станом на 15 годину до підрозділів поліції надійшло 278 заяв та повідомлень щодо порушень у виборчій сфері. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 226 фактів та підкупом виборців – п’ять фактів”,- сказав Фацевич.

Він додав, що слідчими підрозділами розпочато 9 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше спостерігачі Комітету виборців України повідомляли про масові факти порушень законодавства у “день тиші”.