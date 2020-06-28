Показники захворюваності на коронавірус в області не дозволяють продовжувати адаптивний карантин та вводити додаткові послаблення.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Зокрема, необхідність посилення санітарно-епідеміологічних обмежень є у Збаразькому, Лановецькому, Кременецькому, Шумському, Чортківському районах і в обласному центрі.

У населених пунктах, де епідемічні показники перевищують допустимий рівень, заборонені будь-які масові заходи. Обов’язковим залишається масковий режим у громадських місцях і регулярна дезінфекція приміщень. Заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів лише у відкритих павільйонах. Богослужіння дозволені лише за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше, ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж 1 особи на 10 квадратних метрах площі будівлі. “На жаль, тенденція поширення коронавірусної інфекції у нашому регіоні негативна. Ми продовжуємо фіксувати значну кількість нових випадків зараження. Причиною такої ситуації є насамперед порушення карантинних обмежень, нехтування санітарно-епідеміологічними правилами, контактування із значною кількістю людей. Рекомендуємо місцевим органам влади, де значний рівень захворюваності, вводити додаткові карантинні обмеження”, – наголосив Володимир Богайчук.

Нагадаємо, 25 червня в Україні зафіксували третій антирекорд коронавірусу. Тоді було виявлено 1109 нових випадків, а минулої доби підтвердилося 948 випадків. Наш регіон належить до територій із стрімким поширенням COVID-19.

Софія Романська