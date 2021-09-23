Із 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня.

Які карантинні обмеження діятимуть у цей час розповіли на брифінгу в Тернопільській облдержадміністрації. Зокрема, йшлося і про роботу закладів освіти.

Начальниця управління освіти і науки ТОДА Ольга Хома повідомила, що в області є 1217 закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, передфахової вищої та вищої світи. Станом на 21 вересня було 682 заклади, де вакциновано більше 80% працівників, що становить 53% від загальної кількості усіх закладів. В області працює 37 791 працівник освіти, з яких станом на 21 вересня вакциновано 28 665 осіб, що становить 75,8% від загальної кількості. Ольга Хома зауважила, що станом на 23 число кількість закладів, які зможуть працювати збільшиться, оскільки станом на 21 вересня було більше 20% закладів освіти, де було від 73 до 78% вакцинованих працівників.

– Є сім громад, у яких працюватимуть усі заклади освіти: Більче-Золотецька, Васильковецька, Великобірківська, Купчинецька, Підгаєцька, Теребовлянська і Тернопільська, – продовжила Ольга Хома. – Є ряд громад, де не буде функціонувати 1-2 заклади, але думаю за день-два і вони розпочнуть діяльність через те, що кількість вакцинованих у них збільшиться. Маємо громади де дуже низький відсоток вакцинованих і жоден заклад освіти у період карантинних обмежень не буде функціонувати: Почаївська, Озернянська, Великодедеркальська, Золотопотіцька та Кременецька. Думаю місцевим органам самоврядування варто звернути увагу на це і зробити все, щоб освітній процес не призупинявся і всі заклади освіти працювали офлайн.

Ольга Хома переконана, що якісні знання діти отримують тільки тоді, коли відвідують заклади освіти. В управлінні проаналізували результати ЗНО і з’ясували, що раніше область входила у п’ятірку кращих, а за період дистанційного навчання та карантинних обмежень відбувся спад і зараз область за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на сьомому місці. Тому важливо, щоб діти навчалися очно і отримували якісні освітні послуги.