Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони. У результаті “червоний” рівень діятиме у десяти областях. Тернопільщина перебуватиме у “помаранчевій” зоні.

За інформацією МОЗ, у “червоній” зоні карантину перебувають Київ, а також Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. У “помаранчевій” зоні — Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. До “жовтої” зони включили Одеську область, яка раніше належала до “червоної” зони, а також Закарпатську, Івано-Франківську, Херсонську та Чернівецьку області. У “зеленій” зоні наразі немає жодного регіону.

Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на Тернопільщині зареєстровано 8806 діючих активних випадків. “Це 850,5 випадків на 100 тисяч населення. Інтенсивний показник захворюваності по області становить 6268,1 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень, в Україні – 5296,9”.

Наразі на амбулаторному спостереженні в області перебуває 7747 хворих на COVID-19. До лікувальних закладів госпіталізовано 1059 пацієнтів. Завантаженість ліжкомісць становить 42%.