У грудні через порушення карантину оштрафували майже півтори тисячі мешканців області

Майже півтори тисячі людей оштрафували на Тернопільщині у грудні через порушення карантину.

Про це повідомили у поліції області. Більшість порушень пов’язані з нехтуванням масковим режимом.

232 адміністративні протоколи, які склали поліцейські у грудні, стосувалися безпосередньо порушення карантину. 1300 постанов винесли через нехтування маскового режиму.

“Ми можемо спостерігати деяке озлоблення людей щодо представників органів державної влади, поліції через карантинні вимоги. Ми зараз фіксуємо значну кількість порушень і щодо маскового режиму, інших карантинних вимог. Але якщо людина тимчасово зняла маску, хоче подихати свіжим повітрям, але адекватно реагує на вимоги працівників поліції, поліцейський завжди буде реагувати на адекватну поведінку людини адекватною поведінкою зі своєї сторони. Є питання насамперед виховання людини, щоб вона дотримувалася певних норм, законодавства”, – зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський.

Нагадаємо, за порушення маскового режиму передбачений штраф від 170 до 255 гривень. За нехтування карантином — штраф від 34 до 170 тис. грн.