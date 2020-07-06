У громадському транспорті Тернополя посилюють контроль. Муніципальні інспектори перевіряють квитки у пасажирів, у разі їхньої відсутності штрафуватимуть. Дотепер “зайців” лише попереджали.

Під час рейду, який влаштували минулого тижня у Тернополі, муніципальні інспектори та контролери виявили десять порушень. Безквитковим пасажирам зробили попередження, а з 6 липня таких притягуватимуть до відповідальності.

“Єдиним доказом того, що пасажир оплатив поїздку є роздрукований з валідатора квиток. Контроль за проїздом у громадському транспорті і раніше відбувався. Зараз вирішили підсилити контроль інспекторами. Але все ж стоїть питання не оштрафувати людей, а попередити їх про те, що квитки потрібно брати, щоб у цьому був порядок. Також йдеться і про дотримання санітарно-епідеміологічних правил. Водії попереджені про те, що не можна їздити без масок, перевозити пасажирів без масок. Але оскільки раніше не було посиленого контролю, багато-хто дозволяв собі порушувати. Зараз поліція почала штрафувати водіїв, контролери стежать за порушеннями. Думаю, і пасажири, і водії зрозуміють, що важливо дотримуватися усіх правил. За порушення санітарно-епідеміологічних вимог у громадському транспорті відповідальність несе водій. Якщо пасажир заходить без маски, йому водій має зробити зауваження, рушити водій не може, поки в салоні є пасажир без маски. Водій не має права возити пасажирів без масок, а також не має права возити більше пасажирів, ніж передбачено заводом-виробником”, – пояснив заступник начальник міського управління транспортних мереж Антон Марчевський.

Додамо, в усіх автобусах Тернополя планують облаштувати відеоспостереження. Наразі відеореєстратором обладнали один автобус, система працює у тестовому режимі.

Софія Романська