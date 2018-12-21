У громадському транспорті Тернополя почали діяти нові тарифи

21/12/2018 Розмір тексту:

20-го грудня в Тернополі запровадили диференційовані тарифи у громадському транспорті.

Відтепер при розрахунку готівкою у тролейбусах вартість квитка становить 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень, аналогічні тарифи при використанні банківських карток. Однак якщо розраховуватися «Картою тернополянина» чи електронним квитком, вартість проїзду залишається незмінною.

Запровадили диференційовану систему оплати за проїзд, щоб максимально вивести з обігу у громадському транспорті готівку, – зазначає начальник управління транспорту та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

«Проїзд не дорожчає, як всі повідомляють нині. Починає діяти лише система диференційованих тарифів. Більше платити на гривню доведеться лише тим пасажирам, які розраховуються готівкою. Використання готівки буде дорожчим для того, щоб максимально вивести обіг готівки з громадського транспорту, щоб ми могли вести облік пасажирів, які користуються громадським транспортом».

Як повідомили у ТОВ «Системний зв’язок», «Карту тернополянина» вже виробило близько сотні тисяч жителів. Право їх отримати мають не лише зареєстровані особи, а також усі, хто офіційно працює в обласному центрі. Щодня у Тернополі видають майже двісті персоналізованих карток.

Софія Романська