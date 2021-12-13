За порушення маскового режиму у Тернополі пасажирів притягують до відповідальності. Перевірки у маршрутках і тролейбусах проводять мобільні групи.

Дотепер поліціянти проводили профілактичну роботу. За їхніми словами, найчастіше нехтують масковим режимом у години пік.

“Проводиться контроль у тому числі і за участі поліції, перевіряється дотримання карантинних вимог у транспортних засобах, у тому числі і маскового режиму. Вже були випадки складення протоколів за відмову пасажирів одягати маску в транспорті, ми з цим боремося. Транспорт працює в повному режимі: 163 автобуси, 47 тролейбусів. Однак враховуючи погодні умови та обмеження, які діють, в години пік є збільшення навантаження”, – зазначив начальник міського управління транспорту та зв’язку Олег Вітрук.

Додамо, у громадському транспорті Тернополя дозволили перевозити пасажирів не лише на сидіннях, а й на місцях для стояння. Також без обмежень можуть користуватися пільговим проїздом пенсіонери.