У громадському транспорті Тернополя можуть дозволити перевозити більше пасажирів.

На засіданні міського оперативного штабу вирішили звернутися до Кабміну з проханням про скасування обмеження, які стосуються перевезення пасажирів лише на сидіннях.

Як зазначив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук, прийнято рішення звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням про внесення змін до постанов, які стосуються обмежень перевезення пасажирів в міському громадському транспорті.

“Маємо пропозицію дозволити перевезення пасажирів в кількості, яка передбачена паспортом заводу-виробника транспортного засобу в «зеленій» та «жовтій» зонах епіднебезпеки. Таким чином ми зможемо покращити якість перевезень і більше забезпечити потреби, враховуючи літній сезон і поїздки людей на дачі. І це дозволить зменшити збитковість наших комунальних підприємств, які компенсовуються за рахунок міського бюджету”.

Нагадаємо, від сьогодні у Тернополі скасували обмеження на проїзд пенсіонерів за віком. Відтепер вони можуть користуватися пільговим проїздом коли-завгодно.