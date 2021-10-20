Закрити дошкільні навчальні заклади вирішили у Бучацькій громаді.

Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та НС Бучацької міської ради у зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася з постачанням природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років. Про це повідомляють Тернополяни.

Тому Кабінет Міністрів створив механізм, за яким компанія «Нафтогаз Трейдинг» зможе продавати газ усім бюджетним установам за ціною до 18 тис. грн за тисячу кубів (із транспортуванням). Проте, через деякі недопрацювання, у цьому механізмі ще немає жодних узгоджених договорів між комунальними установами Бучацької міської ради та компанією «Нафтогаз Трейдинг», зазначили у Бучацькій міськраді.

У зв’язку з цим питання опалювального сезону розглядали й на засіданні комісії ТЕБ та НС, яка вирішила припинити роботу дитячих дошкільних закладів на території Бучацької міської ради до моменту заключення договорів на постачання природного газу з компанією «Нафтогаз Трейдинг» за пільговими цінами, за винятком ДНЗ, які здійснюють опалення за рахунок твердого палива та електроенергії;

Керівникам навчальних закладів рекомендували до моменту заключення даних договорів на постачання природного газу самостійно визначитися з організацією навчального процесу у школах (дистанційно, стаціонарно чи розпочати осінні канікули).

Ситуація, яка виникла з опаленням, викликала хвилю негативу серед населення. У соцмережах люди висловлюють своє обурення:

«А після садочків, школи закривати почнуть, звичайно для чого їм вчені, раб сила більше потрібна. А те що діти сидять в холодних школах і садочках владу не хвилює. Для населення газ не підносять начебто, але переклали ціну на підприємства і установи по 30 с чимось грн, а лягає все одно на плечі простих людей, ціни на все ростуть із за великих цін на газ, зупиняють роботи фабрики і заводи»

«Неспроможна влада може лише констатувати проблему і безпорадно метатися через свою недолугість. Цікаво, а в Трибухівській ОТГ теж садочки закривають?! Чи не вважає “влада” цю ситуацію надзвичайною? Чи створена комісія? Чи будуть притягнуті до відповідальності винні особи за неналежну підготовку до опалювального сезону? Хіба минулого року не було проблем із опаленням? Чому немає плану переходу комунальних установ, навчальних закладів на альтернативні види опалення, які можна закупити літом складувати в промисловій зоні цукрового заводу, де скоро не залишиться земельних ділянок?! Через безмозглість, зайнятість наповненням власних кишень дітки мають сидіти вдома? А Чи будуть платити зарплату працівникам садочків?! Школи теж закриють з цих причин? Імпотентам не місце в керівних кріслах».