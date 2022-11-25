У Чорткові на площі Героїв Євромайдану влаштували благодійний ярмарок, аби допомогти Збройним Силам України. Місцеві господині продавали різноманітні тістечка, кекси, канапки і навіть борщ з пампушками. Виручені кошти спрямують на потреби Збройних Сил.

У ярмарку взяли участь колективи комунальних підприємств міста, освітніх закладів, а також центральної міської лікарні.

«Ми приготували частину смаколиків вдома, деякі з них придбали в наших підприємців. Красиво все декорували. Люди досить активно долучалися, швидко все розкупили. Кошти, які нам вдалося виручити, відамо волонтерам, вони придбають необхідні засоби для наших Збройних Сил», – каже жителька Чорткова Уляна Безрука.

Під час ярмарку на центральній площі Чорткова лунали патріотичні композиції від артистів Центру культурних послуг ім. Катерини Рубчакової. Під час заходу зібрали понад 90 тис. грн. Як зазначили організатори, всі виручені кошти підуть на потреби бійців Збройних Сил України із Чортківської громади.