У Бережанській громаді організували групи спостереження, які виявлятимуть факти використання піротехніки під час свят. Порушникам вручатимуть повістки до “військкомату”.

Про це повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

“Звертаюсь до всіх жителів та гостей нашої громади!

В НАС ДІЄ ЗАБОРОНА НА ПРОДАЖ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФЕЄРВЕРКІВ!!!

Тому навіть не думайте запалити на Новий Рік, Різдвяні Свята, день народження чи Весілля ФЕЄРВЕРК, САЛЮТ, ПЕТАРДИ ЧИ ІНШІ ПІРОТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ.

Обіцяю покарання буде жорстке.

В нашій громаді організовано групи спостереження із числа нашого Добровольчого формування(тероборона), поліції та представників ВІЙСЬКОМАТУ.

Хочеш запускати салюти? Ми допоможемо тобі, і дамо повістку в ЗСУ!!! Навіть, якщо ти дівчина чи пенсіонер. Ну і ще квитанцію на сплату солідного штрафу, величина якого дорівнює величині зарплатні військових!

ДЛЯ ОСОБЛИВО ХОРОБРИХ, НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ГРОМАДИ ТАЙ УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ, САЛЮТИ ТА ФЕЄРВЕРКИ ДОЗВОЛЕНО ЗАПУСКАТИ ТІЛЬКИ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ТА ППО”, – написав голова громади.