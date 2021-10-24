Стратегію зі створення безбар’єрного простору впроваджують на Тернопільщині. Про це повідомив голова спілки захисту прав людей з інвалідністю “Віримо у себе” Михайло Костів. Належні умови доступу мають забезпечити у громадах області.

Проблеми з доступністю для людей з інвалідністю фіксують в усіх населених пунктах краю. Особливо це стосується невеликих містечок і сіл.

“Ідея хороша, оскільки в нас вже 10 років діє конвенція про права осіб з інвалідністю, а практичних кроків з її реалізації ми не бачимо. Частково можна вважати, що ця стратегія безбар’єрності є напрямком конвенції про права осіб з інвалідністю. Зараз у нас йде розробка плану стратегії на рівні області. Ми розглянули проект плану заходів на засіданні комітету доступності в обласній державній адміністрації. Координатором роботи виступає департамент містобудування та архітектури. Також план мають затвердити територіальні громади. Ми вивчали досвід створення безбар’єрного середовища на прикладі Чортківської територіальної громади. Перше — мають бути створені належні умови доступу до самих приміщень, де розташовані органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити на своїх територіях, щоб люди з інвалідністю мали вільний вихід з місця свого проживання, також вони мають забезпечити, щоб людина мала вільне пересування і щоб вона мала можливість доступу до об’єктів торгівлі, закладів охорони здоров’я, які є власністю територіальної громади”, – каже Михайло Костів.

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні передбачена на період до 2030 року. На реалізацію завдань кошти виділятимуть з державного та місцевих бюджетів.