77 років тому закінчилась Друга світова війна, але її небезпечні «подарунки» до цього часу нагадують про неї.

26 жовтня о 16:40 у полі поблизу с. Соснів Золотниківської територіальної громади Тернопільського району виявлено артилерійський снаряд АС-125 мм часів Другої світової війни.

О 18:00 у с. Івачів Горішній Білецької територіальної громади Тернопільського району на вул. Миру на території приватного домогосподарства виявлено 15 артилерійських снарядів, калібром 45 мм, часів Другої світової війни.

І цього ж дня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в лісовому масиві поблизу м. Теребовля Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці два артилерійські снаряди АС-76 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”.