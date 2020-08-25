Як ми повідомляли, голова обласної державної адміністрації Володимир Труш захворів на COVID-19.

Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні, медики діагностували пневмонію.

– Отримую необхідну допомогу, але паралельно продовжую працювати, – розповів Труш. – Цей підступний вірус може не проявлятися фізично, пневмонії ви не можете й не відчути, а в той же час ваше здоров’я і життя вже може бути під загрозою.

Він також зазначив, що на коронавірус захворіли і деякі його заступники. Вони перебувають у лікарні.

40 працівників ОДА, котрі безпосередньо контактували з головою упродовж останніх днів, пройшли ПЛР-тестування. Приміщення “білого дому” продезінфікували.

Труш наголосив, що коронавірус це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія. Відтак, просить кожного дотримуватися карантинних заходів.

– Ситуація із захворюванням на COVID-19 залишається складною. За минулу добу маємо 154 нових випадків. Загалом в області підтверджено 4916 випадків COVID-19. 385 осіб перебувають в лікарнях. З них 14 під кисневою маскою, 85 на кисневому концентраторі і одна особа під апаратом ШВЛ. Особи, які під кисневим концентратом та на ШВЛ, знаходяться у важкому стані, – сказав Володимир Труш.

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