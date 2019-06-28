25 червня у гідропарку «Топільче» відбулося відкриття сучасного спортивного майданчика для ігрових видів спорту, встановленого за рахунок коштів міського та державного бюджетів на умовах співфінансування. Цього ж дня на новому ігровому полі пройшов перший турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження.

Побував на урочистому відкритті майданчика та привітав спортсменів і міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Розвиток спорту є одним із пріоритетів в роботі Тернопільської міської ради, і ми гордимося тими високими досягненнями, які традиційно демонструють наші спортсмени. Проте головною нашою метою є не лише розвиток професійного спорту, а й залучення якомога більшої кількості тернополян до занять фізичною культурою та спортом, – відзначає Сергій Надал. – Саме тому кожного року у Тернополі з’являються сучасні спортивні майданчики. І це нове футбольне поле буде ще одним додатковим місцем, де зможуть займатися спортом і вихованці нашої спортивної школи, і всі бажаючі тернополяни».

Юним гравцям першого турніру на новому футбольному полі міський голова побажав чесної та безкомпромісної боротьби і перемоги найсильнішим.