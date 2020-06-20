Обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на 2020-2021 навчальні роки для тернопільських професійно-технічних закладів погодили під час чергового засідання виконавчого комітету.

У шести училищах та коледжах міста цього року на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів готові прийняти 1260 осіб. У Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола на державну форму навчання за освітньо-каліфікаційними рівнями «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» планують прийняти 307 студентів і ще 500 – на платну форму. Щодо робітничих професій то у коледжі є 160 державних місць та 70 – за контрактною формою навчання.

– Що стосується обсягу регіонального замовлення, то у додатку рішення ми відображаємо всі спеціальності, які стосуються наших профтехосвітніх закладів, – розповів Леонід Бицюра, заступник міського голови. Зокрема, по Технічному коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя коригуємо три спеціальності по кількісному складу: електрогазозварник/слюсар механоскладальних робіт, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Дані спеціальності фінансуються по лінії державного бюджету і є роз’яснення МОН стосовно обсягу навчальних груп.

На засіданні виконавчого комітету також прийняли рішення «Про обсяги прийому учнів у Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола на 2020-2021 роки». Зокрема, до переліку наявних професій додали ще декілька нових, на які у коледжі отримали ліцензії. Це інженерія інтернету речей/ робототехніка, англо-український-переклад та слюсарі.

Ольга Трач