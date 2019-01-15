У фури відірвало кабіну: жахлива аварія на Тернопільщині. ФОТО

15/01/2019 0
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ДТП трапилася сьогодні, 15 січня, близько 13 години поблизу села Івашківці Збаразького району. На автодорозі не розминулися фура та КамАЗ.

За попередніми даними, водій фури не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з КамАЗом.

Фура опинилася в кюветі з відірваною кабіною. Її водія з травмами середньої тяжкості доправили до лікарні.

Кермувальник іншої вантажівки не постраждав.

У водіїв  взято забір крові для перевірки на вміст алкоголю.

На місці події працюють правоохоронці та з’ясовують усі причини аварії, повідомляють у поліції.

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