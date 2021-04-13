У фруктопереробний комплекс ФГ “ГАДЗ” інвестовано майже 600 мільйонів гривень. ФОТО

Незабаром у фермерському господарстві «ГАДЗ» на Бучаччині запрацює завод з виробництва пюре, джемів, соків та дитячого харчування.

Наразі там встановлюють італійське обладнання з переробки фруктів потужністю 5 тонн в годину. У завод вкладено майже 600 млн грн інвестицій.

З робочим візитом ФГ «ГАДЗ» відвідав голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

– Ознайомився з роботою господарства. Зокрема, процесом виготовлення яблучних чипсів. Побачив весь шлях – від відбору плодів до пакування.

Відверто кажу, коли зустрічаю продукцію тернопільського виробництва за межами області, мене переповнює гордість. По-перше, за виробників, які виходять на нові ринки, по-друге – ця продукція стає брендом нашого регіону, нашою візиткою.

Нове виробництва дає можливість працевлаштувати близько пів сотні людей. Це хороша альтернатива, щоб не їхати на роботу за кордон, а залишатися вдома, мати гідні умови праці та конкурентну зарплату, – зазначив Володимир Труш.

Нова сучасна лінія у ФГ «ГАДЗ» дасть можливість отримувати продукти високої якості зі збереженням усіх вітамінів й без використання будь-яких хімічних добавок.