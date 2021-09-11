Напевне, багато з вас пам’ятають історію трьохрічної давності, пов’язану зі зникненням і вбивством молодого українця у Франції – Василя Штанграта.

Три роки тривало досудове слідство, пише Реально. Французька кримінальна поліція приїжджала для опитування свідків навіть в село Стінка Бучацького району, Тернопільської області.

Суд розпочався 2 -го вересня 2021 -го року в французькому Палаці Правосуддя Бобіні – і тривав аж до 9 вересня.

Вирок винесено: двом обвинувачуваним, односельцям вбитого Василя, оголошено наступне покарання: пану Б.І – 25-ть років тюремного увязнення, пану О.І. – 20-ть років тюремного увязнення.

“Слава справедливому і гуманному французькому суду за проведену грандіозну роботу, за допомогу в наданні родичам потерпілої сторони перекладачів і адвоката. Особливо вдячні панові адвокату Maitre Quentin Dekimpe за високий професіоналізм і підтримку!

Окрема подяка від нашої французької Асоціації “АРТ культура і креативність” всім тим, хто допомагав в пошуках зниклого: паризькому центральному відділу французької кримінальної поліції, волонтерам та свідкам, які не побоялися стати на сторону правди і справедливості!”, – повідомляє Lyubov Richard.