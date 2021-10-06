У дитини паралізувало ноги: в сусідній області виявили дуже небезпечну інфекцію

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей до 1 року на Тернопільщині – 53,4%

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин. В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вони здійснюються першочергові роботи з реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи тощо.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.

Всі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.

Детальніше про поліомієліт можна прочитати на сайті Центру громадського здоров’я.

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 року є недостатнім, за 8 місяців 2021 року — 53,0 %. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95 % не вдасться. Низькі рівні в наступних областях України: в Херсонській- 40,7 %, Івано-Франківській — 42,2 %, Закарпатській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, Харківській — 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівненській — 48,9 %.

В Україні наразі є достатня кількість ефективних вакцин від поліомієліту, які закуплені за кошти державного бюджету.

Де, коли та кому варто вакцинуватися?

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов’язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного для збільшення резистентності організму до хвороби.

1 доза — 2 місяць життя дитини.

2 доза — 4 місяць.

3 доза — 6 місяць.

4 доза — 18 місяць.

5 доза — 6 років.

6 доза — 14 років.

Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту проводиться у сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних закладах, а також приватних, що уклали договори із Національною службою здоров’я України.

Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує. МОЗ України рекомендує ознайомитись з календарем профілактичних щеплень тут. Якщо у вашому медзакладі немає вакцини, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja