У дитсадках Тернополя подорожчає харчування

21/02/2019 Розмір тексту:

З першого березня змінюється вартість харчування дітей у тернопільських садочках. Вона зросте на три гривні. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 20 лютого.

– Щорічно ми такий проект рішення приймаємо, – каже Ольга Похиляк, начальник управління освіти та науки. – Ним ми встановлюємо вартість харчування в дошкільних установах та вказуємо відповідні категорії, які звільняються стовідсотково або на 50% від плати за харчування. Цього разу змінюється те, що ми збільшуємо на три гривні вартість харчування у зв’язку з тим, що зросла вартість продуктів харчування.

Відповідно до прийнятого рішення, встановлена така вартість харчування у дошкільних навчальних закладах: 22 гривні у перших молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 23 гривні – в перших молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей; 25 гривень в дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 26 гривень в дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей. Для дітей, які зареєстровані у Тернопільські міській територіальній громаді встановлена батьківська плату на одну дитину в день у розмірі: 14 гривень в перших молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 14 гривень 60 копійок в перших молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей; 16 гривень в дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 16 гривень 60 копійок в дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Ольга Трач