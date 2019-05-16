На вулиці Карпенка, 14 перед будинком утворилось провалля.

Як повідомляє МедіаТОР, земля посунулась саме під колесами легквіки. ВАЗ застряг в землі, пошкоджені «фаркоп» та крило.

– Вчора вечері я припаркував автомобіль біля під’їзду. Йшов дощ. Сьогодні зранку приходжу, машина похилена. Думаю може колеса вкрали, а вона в ямі. Я пішов в водоканал, бо тут напередодні їхні працівники ремонтували труби, там сказали чекати передзвонять, розповідає власник автомобіля Тарас.

Витягнути машини власнику не вдалося. Ні в водоканалівці, ні міські комунальники за цю справу не взялися, каже він. Тож чоловік за власні кошти замовив евакуатор.

Сусіди розповідають, що тиждень тому подвір’я від під’їзду до газону, а це понад 10 метрів завдовжки, розривали робітники, бо міняти трубу до будинку. Далі замість асфальту тут постелили щебінь. Тепер люди обходять усю ремонтовану територію.