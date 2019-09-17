Хворобу Лайма виявили у двох жителів Кременецького і Борщівського районів. Потерпілі постраждали від укусів кліщів ще на початку літа, але хвороба проявилася аж тепер.

Хвороба Лайма небезпечна наслідками, – зазначає лікар-епідеміолог Надія Годована. Відтак після укусу кліща обов’язково звертатися до лікарів.

«При епідрозслідуванні встановлено, що постраждалі відмічали факт присмоктування кліща в червні – липні місяці, видалення здійснили самостійно, кліща викинули, за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів з цього приводу не звертались і, відповідно, профілактичної антибіотикотерапії не отримували. Як наслідок, в місці укусу з’явилась еритема – це червона пляма або папула, кільцеподібної форми з просвітленням у центрі та чітко відмежованими контурами, яка швидко збільшується в діаметрі. Клінічна картина хвороби Лайма є досить різноманітною і проявляється ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органа зору, характеризується рецидивуючими проявами та хронічним перебігом, можливою інвалідизацією. Відмінності обумовлені видом збудника, що викликав захворювання».

Дослідження іксодових кліщів на зараженість проводять в обласному лабораторному центрі. Тут можна також пройти обстеження щодо хвороби Лайма.

Софія Романська