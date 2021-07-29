Два заклади професійно-технічної освіти у Тернопільській області отримають кошти на відкриття та дооснащення навчально-практичних центрів. Це ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» та ДНЗ «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».

Із державного бюджету на це виділять субвенцію у розмірі понад 2 мільйони 240 тисяч гривень. Ще більше 1 мільйона 800 тисяч гривень виділять із місцевих бюджетів.

У Кременецькому професійному ліцеї вже діють два навчально-практичні центри, відкриті у попередні роки. Один – з професій «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник». Другий – з професії “Швачка-кравець-закрійник”. Саме цей центр планують доповнити новим обладнанням, на що необхідно 357 тисяч гривень.

У Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі відкриють навчально-практичний центр з професій «Кондитер, пекар, тістороб, машиніст тістообробних машин». На це буде витрачено 3 мільйони 756 тисяч гривень.

Загалом до переліку закладів, які отримають підтримку на створення центру, увійшли профтехи з усіх регіонів країни. Планується створити 55 нових центрів та доукомплектувати сім існуючих. На це між областями розподілять субвенцію у розмірі 150 мільйонів гривень.