Ротавірус та норовірус став причиною спалахів гострої кишкової інфекції у двох дитячих садках міста. В одному з них захворіло семеро, в іншому п’ятнадцятеро дітей.

Питна вода і нектар, найімовірніше, стали джерелом інфекції, повідомляють у Тернопільському обласному лабораторному центрі. Про це йдеться в сюжеті TV-4.

Два спалахи гострої кишкової інфекції зареєстрували у нашій області від початку року. І обидва – у дитячих садках Тернополя.

– Останній спалах ми недавно лише ліквідували. Це спалах гострої кишкової інфекції в ДНЗ, викликаний норовірусною інфекцією. Перед тим в нас був спалах, викликаний ротавірусною інфекцією. В першому випадку ротавірусної захворіло 7 дітей ,в останньому спалаху норовірусної етілогії захворіло 15 дітей.

І це лише ті, хто звернувся до лікарів і діагноз був підтверджений лабораторно, каже Світлана Маціпура, хоча можуть бути і такі, хто легше переніс інфекцію і за медичною допомогою не звертався. У Тернопільському обласному лабораторному центрі вже визначили, що найімовірніше стало причиною спалахів.