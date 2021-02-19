У двох селах області у пожежах загинули чоловіки. Причина в обох випадках ідентична – необережне поводження з вогнем.

Про нещасний випадок у приватному будинку Заліщицького району на лінію “102” 18 лютого близько 11:30 повідомив староста села. Чоловік заявив, що у будинку згорів сорокадев’ятирічний односельчанин.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив. Причина пожежі – паління в ліжку.

Вже за дві години таке ж повідомлення надійшло від жителя сусіднього населеного пункту. Під час пожежі передчасно обірвалося життя чоловіка, 1968 року народження. Він загинув у власному помешканні в результаті отруєння чадним газом. За словами експертів, потерпілий, скоріш за все, заснув з цигаркою в руках.

Обидва факти внесені в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.