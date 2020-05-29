Нагадаємо, в умовах адаптивного карантину Уряд дозволив відновлювати транспортне сполучення. Відтак з 25 травня на Тернопільщині запрацював громадський транспорт у більшості районів.

Втім, вчора регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не дозволяти пасажирські перевезення в Шумському і Кременецькому районах. Серед причин – нестабільна епідемічна ситуація.

Як пояснив голова облдержадміністрації Володимир Труш, з 1 червня будуть дозволені міжрайонні перевезення окрім Кременеччини і Шумщини. Також поки не відновлюють міжобласне сполучення.

«Міжобласні рейси ми не можемо заборонити. Однак сусідні області ще не ввійшли в адаптивний карантин, тож на сьогоднішньому засіданні також прийняли рішення підготувати звернення у Міністерство інфраструктури розглянути варіант, щоб через територію Тернопільщини даний транспорт не курсував».

У більшості районів області перевізники частково відновили роботу. Однак деякі підприємці відмовляються працювати через карантинні вимоги. Нагадаємо, дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях, також необхідно після кожного рейсу проводити санітарно-гігієнічну обробку. Водії і пасажири повинні дотримуватися маскового режиму.

Софія Романська