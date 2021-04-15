У дванадцяти громадах на Тернопільщині зупинили теплопостачання, – повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк.

Таке рішення прийняли через підвищення температурних показників.

З 1300 котелень, які працювали в опалювальний період, на сьогодні відключено 15. Більшість котелень продовжують роботу через хвилю похолодання.

«Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад. При прийнятті рішення виконавчий комітет враховує середньодобову температуру, яка має бути більш як 8 градусів тепла. Ми бачимо, що 11-13 квітня температура була більша, ніж +8 градусів. Відтак у 12 громадах прийнято рішення про закінчення опалювального періоду. З найбільших міст – це Тернопіль, Кременець, Почаїв, Гусятин та Шумськ», – розповідає Софія Близнюк.

Подачу тепла зупинили в усіх бюджетних установах. Однак у Тернополі вирішили залишити опалення в пологовому будинку та в інфекційному відділенні лікарні № 2.