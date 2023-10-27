У ДТП загинув оперний співак і викладач з Тернопільщини

Український оперний і камерний співак, соліст Національної опери України, заслужений артист України, доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з Тернопільщини Павло Приймак загинув у ДТП.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила його колега Лідія Макаренко-Іванюта, пише Терен.

– На 56 році життя трагічно обірвалося життя нашого колеги, доцента кафедри вокального мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Заслуженого артиста України Павла Івановича Приймака. Сталася жахлива ДТП і п. Павло загинув на місці… – йдеться у повідомленні.

Павло Приймак народився у селі Садки, колись Заліщицького, нині – Чортківського району. У камерному репертуарі співака — твори українських і зарубіжних композиторів, українські народні пісні.