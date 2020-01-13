Четверо людей з травмами госпіталізували до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася близько 8:40 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка, неподалік села Почапинці.

Водій автомобіля KIA виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в іномарку Škoda. Потерпіло четверо осіб з обох автівок. Кермувальника KIA госпіталізували до лікарні в церебральній комі, у інших трьох людей попередньо лікарі констатували травми середньої тяжкості.

Дана автопригода внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.