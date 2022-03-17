У ДТП на Тернопільщині постраждали троє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 березня близько 18-ї години на трасі Кременець-Шумськ.

Унаслідок лобового зіткнення двох авто постраждали троє людей. Відтак, на місце події виїжджала бригада “швидкої допомоги”.

41-річну жінку – із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною тім’яної ділянки голови, забоєм грудної клітки, 30-річного чоловіка – із забійними ранами верхньої й нижньої губи та 40-річного чоловіка – із закритим переломом лівої стопи, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у райлікарню.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.