У чотирьох ДТП, які сталися минулої доби, травми отримали п’ятеро людей.

Під колеса автомобіля Skoda, яким керував 21-річний кременчанин, потрапив 11-річний житель села Іванківці. Подія трапилася у Кременці. За попередніми даними, хлопчик вибіг на проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Потерпілого з травмами госпіталізували районну лікарню.

Після дорожньо-транспортної пригоди до обласної дитячої лікарні була доправлена 14-річна тернополянка. Як з’ясувалося, дівчинка була пасажиркою автомобіля, яким керував її батько. У селі Ліски Тернопільського району водій виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із огороджувальними стовпчиками.

У Гусятині під колесами автомобіля Opel, яким керував житель села Перемилів Чортківськго району, опинився мешканець Хоросткова, 1972 року народження. Останній пересувався на велосипеді і виїхав з прилеглої вулиці на смугу, якою рухався автомобіліст. Внаслідок ДТП велосипедист зазнав численних травм і був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.

Ще двоє потерпілих в аварії, що трапилася у селі Смиківці Тернопільського району. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що зіткнулися два автомобілі. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили: водій автомобіля Ford – 54-річний житель села Ілавче, не надав перевагу в русі автомобілю ЗАЗ, яким кермував 52-річний житель села Пальчинці, та допустив зіткнення. Як наслідок, обоє водіїв отримали травми.

Вирішується питання про внесено відомостей за даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу.