Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення ДТП, у якому загинуло двоє осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2019 року близько 2 год ночі по вул. Галицькій с.Великі Гаї водій автомобіля «Део Ланос» допустив зіткнення із мотоциклом «Мустанг», який рухався попереду у попутньому до м. Тернополя напрямку. Транспортні засоби зіткнулись після виконання повороту ліворуч водієм мотоцикла при не дотриманні кермувальником авто безпечної дистанції. Внаслідок ДТП загинули водій мотоцикла та його дружина, що була пасажиркою «Мустанга». У сім’ї залишилось сиротами 4 дітей.

Громадянину, що керував автомобілем «Део Ланос» повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 2 осіб). Розслідування триває.