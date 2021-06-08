Веломарафон “Дружня громада” організували у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді. Долучилося до дійства майже 150 осіб, серед них — діти і літні люди. Велосипедисти подолали дистанцію до десяти кілометрів.

Чотирнадцятирічна Олеся бере участь у веломарафоні вперше. Дівчина каже, що долати великі відстані цікавіше у компанії. “Сьогодні було дуже приємно разом з друзями долучитися до такого цікавого марафону. Для мене це перша така велика дистанція. Недавно тільки навчилася їздити на велосипеді. Але мені дуже подобається це, хотіла б розвиватися у велосипедному спорті”.

У Великогаївській громаді — це четвертий веломарафон, – розповів співорганізатор Степан Гуля. З кожним роком учасників більшає. “Бачимо, що жителям нашої громади подобається брати участь у таких марафонах. Цього разу були учасники серед дітей, були люди пенсійного віку. Таким чином популяризуємо здоровий спосіб життя, екологічний транспорт, це об’єднує жителів нашої громади. Маршрут кожного разу інший. Це допомагає урізноманітнити марафон. Цього року маршрут протягав зі села Великі Гаї до Товстолуга. Це близько десяти кілометрів”.

Додамо, на Тернопільщині планують організувати веломарафони також в інших громадах. Таким чином у регіоні об’єднують людей, популяризують екологічний транспорт і здоровий спосіб життя.