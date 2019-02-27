У другому турі Гриценко перемагає Порошенка і Тимошенко, – результати опитування
У другому турі президентських виборів кандидат Анатолій Гриценко перемагає і нинішнього главу держави Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центром “Соціальний моніторинг” у лютому, передає Українська правда.
Респондентам пропонувалося 6 різних ситуацій другого туру.
У парі Анатолій Гриценко – Петро Порошенко більше голосів набирає Гриценко: 27,7% серед усіх респондентів проти 20,1%.
У парі Гриценко – Юлія Тимошенко перемагає Гриценко: 27,6% проти 23,1%.
У парі Гриценко – Володимир Зеленський перемагає Зеленський: 33,1% проти 26,9%.
Лідерка ВО “Батьківщина” Тимошенко у другому турі перемагає Порошенка: 26,1% проти 21,6%.
Зеленский у другому турі перемагає і Тимошенко (34,2% проти 22,1%) і Порошенка (38,1% проти 20,5%).
Дослідження проходило з 16 по 23 лютого. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2047 респондентів у віці від 18 років. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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