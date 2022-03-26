Тернопільська комунальна міська лікарня №2 отримала дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання України на роботу нових джерел випромінювання. Йдеться про комп’ютерний томограф, рентген-апарат і пересувний мобільний рентген-апарат.

– Комп’ютерний томограф – новий апарат фірми «Сіменс», один з кращих в Україні, який має надзвичайні можливості для діагностики і лікування, і значно розширить можливості нашої лікарні, – каже Ростислав Левчук, директор лікарні. – Ми також підсилили колектив лікарями, які приїхали до нас і мають значний досвід роботи в цих напрямках. На апараті комп’ютерної томографії працює лікар, який переїхав до нас із клініки «Лісод», що у Києві, і активно допомагає нам. Лікарня розвивається, працює у штатному режимі в умовах воєнного часу і продовжує надавати допомогу, в тому числі і плановим хворим.

За інформацією лікаря-рентгенолога Миколи Новікова, пропускна здатність нового комп’ютерного томографа достатньо велика, він може працювати 27/7 і виконувати весь спектр діагностичних досліджень, втому числі томографічних. Ця машина зорієнтована в першу чергу на складні дослідження, яких потребують пацієнти у стаціонарі.

Комп’ютерний томограф для лікарні купили за державні кошти в рамках програми «Велике будівництво». Обстеження, які входять до Програми медичних гарантій, пацієнтам проводитимуть безкоштовно.