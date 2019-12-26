Виставу «Троє поросят» показали дітям із соціально незахищених сімей, сиротам, малечі учасників бойових дій у Тернопільському драматичному театрі.

Побували на показі майже півтисячі хлопчиків і дівчаток.

Благодійна вистава викликала у малечі чимало позитивних емоцій. А по завершенню постановки діти отримали подарунки. «Ми приїхали на виставу зі школи-інтернату. Дуже сподобалося, тому що ми перший раз. Було цікаво і захоплююче дивитися. Думаю, далі будемо частіше бувати у театрі», – каже десятирічна Марічка.

Діти не лише переглянули виставу, а й взяли участь у новорічній розважальній програмі, – зазначив начальник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний. Такі вистави для дітей організовують у Тернополі щороку.

«Це «Свято ялинки», ми запросили понад 450 дітей, серед яких – діти учасників російсько-української війни, вихованці інтернатних закладів, діти із соціально незахищених верств населення».

«Троє поросят» – це новорічна вистава, яку підготував для малечі Тернопільський драмтеатр. Її можна переглянути до п’ятого січня 2020 року. Сюжет складає одна з найпопулярніших дитячих казок, яка вчить не лінуватися, а бути працелюбним.

Софія Романська