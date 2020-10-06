Дев’яностий, ювілейний сезон розпочнеться у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка, 11 жовтня. Відкриють його постановкою народного артиста України Олега Мосійчука «46 моментів щастя» за твором Анатолія Крима. Прем’єрні покази відбудуться 11, 14, 15, 17, 31 жовтня.

Прем’єру цю шевченківці підготували ще до Дня театру, 27 березня. Та через введення карантину змушені були перенести її на жовтень. Як розповів директор закладу Борис Репка, відкриття сезону відбудеться з дотриманням протиепідемічних вимог. Місця у залі розподілили у шахматному порядку, і відповідно до цього продають квитки. Перед початком вистав на вході проводитимуть температурний скриніг.

– Зробимо все можливе, щоб глядачам було комфотрно, і щоб виконати розпорядження головного санітарного лікаря, – додав Борис Репка.

Планували відкрити ювілейний сезон урочисто та у зв’язку із карантином, а також через те, що нещодавно відійшов у вічність народний артист України Володимир Ячмінський, від додаткових святкових заходів відмовилися.

«46 моментів щастя» характеризується, як страшно смішна комедія. За словами режисера-постановника Олега Мсійчука, він не ставить комедії заради комедій, а тому глядачам й поплакати буде над чим.

– Вважаю, що Анатолій Крим на сьогодні – один з кращих драматургів України, – каже Олег Мосійчук, – Про що б він не писав, не важливо про який період, у творі завжди є відчуття сьогодення, того, що нам сьогодні потрібно. В оригіналі оповідання Анатолія Крима має назву «Де ховається Бог?». Описується післявоєнний період. По сюжету дитина шукає Бога, вірить, якщо він є, то зробить так, що всі, хто живе у їхньому в дворику будуть щасливими. Від першої фрази до фіналу – це пошук головного героя, щастя криється у кожному епізоді, а сорок 46 – це та сума, яку вдалося назбирати хлопчику для здійснення його бажання.

У театрі з нетерпінням очікують на глядачів. Олег Мосійчук зізнався, що період карантину надзвичайно тяжко переживати, адже театр не може існувати без публіки, і здається, що вже роки пройшли відколи у залі не було глядачів. Для них у театрі готують й інші прем’єри сезону.

– Працюємо над казкою для дитячих ранків у грудні-січні, – розповів Борис Репка, директор-художній керівник театру. – До наступного Дня театру режисер Федір Стригун вже працює над виставою «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Присвятимо її Володимиру Ячмінському. Він мав там грати одну із ролей, але не судилося, тому це буде присвята йому. Наш режисер-постановник В’ячеслав Жила працює над двома виставами: для малої сцени та великої, десь на травень плануємо їх. Шкода, що цього року не відбувся фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют», думаю проведемо його у наступному році.

Ольга Трач

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