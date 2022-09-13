Новий театральний сезон розпочинає 18 вересня Тернопільський академічний обласний український драматичний театрі імені Тараса Шевченка. До цієї дати у закладі підготували прем’єру – містерію непокори «Голгофа».

Постановка присвячена 130-ій річниці Йосифа Сліпого, яку відзначали цього року.

– Український народ завжди отримував великих людей, які першими йшли і вказували іншим шлях до Бога, свободи, любові, – зазначають у драмтеатрі. – У XX-ому столітті серед церковних діячів такими духовними провідниками були Андрей Шептицький та Йосиф Сліпий. Перший розпочав велику справу розбудови Української Церкви, а другий – розвинув, поширив, заявив цілому світові про її існування. У житті Йосифа Сліпого відобразилася доля Української Церкви після Другої світової війни. Ісповіднику віри, каторжанину радянських таборів, Патріарху Української Греко-Католицької Церкви присвячується містерія непокори «Голгофа» у драматургічній версії та режисурі народного артиста України Олега Мосійчука.

Працювати над прем’єрою розпочали ще у кінці минулого року. Тоді режисер і творча група отримали благословення від архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка на створення такої вистави. А під час репетицій артистам давав настанови, консультував і допомагав створити образи головних героїв вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Віталій Козак.

Сценографію та костюми для містерії створив заслужений художник України Григорій Лоїк, над музичним вирішенням працювали народний артист України Олег Мосійчук та Сергій Чикалов, а над пластичним – головний режисер театру актора і ляльки Дмитро Татарінов.

Прем’єрні покази у драмтеатрі відбудуться 18, 21, 22, 25, 29 вересня та 2, 9, 19 і 30 жовтня. Початок вистав о 18.00.