Чергову прем’єру підготували у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка для шанувальників театрального мистецтва. Переглянути її можна буде у лютому. Прем’єрні покази відбудуться 6, 7, 10, 11, 18, 27 числа. Традиційно, початок вистав – о 19.00.

Нова вистава у репертуарі тернопільського драмтеатру належить до жанру чорної комедії і називається «Одного разу в морзі». Над її постановкою працював актор нашого театру Дмитро Чоповський, він же зробив музичне оформлення. Сценографію та костюми розробив заслужений художник України Григорій Лоїк. Постановка здійснена за мотивами сучасної української п’єси Неди Нежданої «Той, що відчиняє двері».

– Попри своє непривабливе місце дії, п’єса виявилась дуже привабливою для багатьох театрів, адже має вже понад 30 постановок у різних країнах, – розповіли у театрі. – Сюжет п’єси простий і складний водночас. Дві жінки – санітарка і «помилковий» труп – опинилися замкненими у морзі. Їм телефонують невідомі, й героїні намагаються зрозуміти, що сталося, та трактують ситуацію надто кардинально: то вони думають, що це війна, то потойбіччя, то політичний переворот, то напад бандитів… Дивує не парадоксальність інтерпретацій, а те, як нібито легко і з гумором вони пристосовуються до будь-якого абсурду.

Із 25 січня драмтеатр розпочав повноцінну роботу. Актори з нетерпінням чекають на глядачів. 27, 28, 30 і 31 січня показуватимуть такі вистави: «Ніч перед Різдвом», «Естроген», «Мартин Боруля», «Як наші діди парубкували» та «Івасик Телесик». Із репертуаром на лютий можна ознайомитися тут. Вартість квитків на вистави – 50-100 гривень. Замовити їх можна за телефоном: 096-724-1-726 або купити онлайн.