Виконуючим обов’язки начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області призначили Ігоря Раїнчука.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відповідний наказ Державного агентства автомобільних доріг України виданий 21 грудня.

За інформацією видання Апостроф, Раїнчук – протеже і сусід по місту Підгайці народного депутата від “Слуги народу” Івана Калаура. Донедавна очолював Підгаєцький райавтодор, який в результаті його роботи розорився. Зараз Раїнчук працює на підприємстві ТОВ “Козова Шляховик”, кінцевим бенефіціаром якого є Олег Продан – начальник управління інфраструктури Тернопільської ОДА. Син же Раїнчука працює у ТОВ “Техно-Буд-Центр”.