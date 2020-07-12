Ремонти доріг державного значення тривають на Тернопіллі. Цього року дорожники планують відремонтувати шість об’єктів загальною протяжністю 162 кілометри. Два із них вже завершені, два – у роботі, і два розпочнуть пізніше.

Детальніше про те, що вже зроблено і що заплановано розповів Микола Довгошия – виконуючий обов’язки начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

– Відповідно до програми Президента України «Велике будівництво» та програми «Укравтодору» в області заплановано цього року відремонтувати 162 кілометри доріг державного значення, – розповів Микола Довгошия. – За останні 10 років це рекордний показник, як по кілометрах, так і по фінансуванню. Найбільша дорога у нас «М-19», яка перетинає область з півночі на південь. Ремонтуємо декілька ділянок цієї траси. Загальна її протяжність 212 км, у 2020-му плануємо відремонтувати 146 км. На двох ділянках роботи тривають і на двох вже завершені. Це дорога «Вишнівець-Горинка» протяжністю 10,7 кілометрів. На ній провели регенерацію основи дорожнього одягу, встелили вирівнюючий шар, верхній шар, відновили освітлення та тротуари, нанесли дорожню розмітку. Друга дорога – це 5,5 кілометрів у Ланівцях. Тривають роботи на обході міста Кременець. Зараз там відремонтовано 4 кілометри дороги, плануємо завершити її до кінця липня. Траса «Тернопіль-Заліщики» – найбільша ділянка в цьому році, зробили її на 15%, плануємо завершити до кінця року, як і ще два об’єкти – Струсівський міст і Тернопіль-Броди.

У попередні роки було відремонтовано понад 260 кілометрів доріг. Якщо взяти до уваги цьогорічні 162 кілометри, то за словами Миколи Довгошиї, в області залишиться ще понад 1200 кілометрів доріг, які потребують ремонту.

У 2020 році для Тернопільської області з бюджету виділили 2,6 мільярда гривень на дорожні ремонти. Майже 2 мільярди з них передбачено на 146 кілометрів траси «М-19», на дорогу «Тернопіль-Броди» закладено 154 мільйони, на ремонт дороги у Ланівцях витратили 138 мільйонів гривень.

Ольга Трач