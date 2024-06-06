Скорботна звістка надійшла до Теребовлянської громади. В бою за Україну, її свободу та незалежність загинув мешканець Теребовлі, солдат Олександр Дорош, 1981 року народження.

Життя захисника обірвалося 27 травня 2024 року біля села Старомайорське Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у Теребовлянській міській раді. Там висловили співчуття з приводу загибелі захисника.

“Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!

Вічна пам’ять і слава Герою!

Хай Господь дарує Олександру Царство Небесне та вічний спокій його душі!”, – ідеться у зверненні міської ради.