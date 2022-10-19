У Донецькій області загинув капітан Іван Ковцун із Заліщик.

Про важку втрату повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

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“Сумна звістка надійшла в нашу громаду…

17 жовтня 2022 року, в с. Новостепанівка Донецької області, раптово перестало битися серце Героя України, капітана – Ковцуна Івана Романовича, 1993 року народження, жителя міста Заліщики… У 2020 році Іван пішов служити добровільно бо прагнув захистити рідну Україну та наш з вами спокій, але на жаль, віддав за це своє життя. В захисника залишився батько, нещодавно померла мама…

Немає таких слів, які зараз могли б заспокоїти згорьовану родину загиблого. Виконавчий комітет Заліщицької міської ради висловлює щирі співчуття рідним, розділяємо з вами біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику”.

Про панахиду та чин похорону буде повідомлено пізніше.